Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ ...

О своем решении он сообщил на своей странице в соцсети. В частности, олигарх заявил, что во избежание спекуляций он не намерен более претендовать на руководящие партийные посты. Своих однопартийцев он призвал как можно скорее собраться на съезд, чтобы избрать нового лидера и руководство. Что касается депутатства, то Плахотнюк складывать свой мандат не намерен, поскольку, по его словам, “он принадлежит жителям Ниспорен”.

Ранее о вероятной отставке Плахотнюка сообщал почётный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков. Он так же выразил надежду, что Плахотнюк рано или поздно вернётся в Молдову, поскольку у коллег к нему есть вопросы.