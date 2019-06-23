Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ
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Беглый олигарх Владимир Плахотнюк объявил, что уходит с должности председателя Демпартии.
О своем решении он сообщил на своей странице в соцсети. В частности, олигарх заявил, что во избежание спекуляций он не намерен более претендовать на руководящие партийные посты. Своих однопартийцев он призвал как можно скорее собраться на съезд, чтобы избрать нового лидера и руководство. Что касается депутатства, то Плахотнюк складывать свой мандат не намерен, поскольку, по его словам, “он принадлежит жителям Ниспорен”.
Ранее о вероятной отставке Плахотнюка сообщал почётный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков. Он так же выразил надежду, что Плахотнюк рано или поздно вернётся в Молдову, поскольку у коллег к нему есть вопросы.
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