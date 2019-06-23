МЕНЮ
Twitter
﻿ 30
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:26  

Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ

23.06.2019  

Четверть миллиона протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии

23.06.2019  

На выборах мэра Стамбула вновь победил кандидат от оппозиции

23.06.2019  

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

23.06.2019  

Ткачук: Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это обоснованные законом репрессии

23.06.2019  

Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь
все новости

Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ

Опубликовано : 24 июнь 2019 г. 10:26 | Просмотров: 226 | Категория: Страна

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк объявил, что уходит с должности председателя Демпартии.

О своем решении он сообщил на своей странице в соцсети. В частности, олигарх заявил, что во избежание спекуляций он не намерен более претендовать на руководящие партийные посты. Своих однопартийцев он призвал как можно скорее собраться на съезд, чтобы избрать нового лидера и руководство. Что касается депутатства, то Плахотнюк складывать свой мандат не намерен, поскольку, по его словам, “он принадлежит жителям Ниспорен”.

Ранее о вероятной отставке Плахотнюка сообщал почётный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков. Он так же выразил надежду, что Плахотнюк рано или поздно вернётся в Молдову, поскольку у коллег к нему есть вопросы.


Метки к статье: Плахотнюк, отставка, Демпартия

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ

Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ ...

Просмотров: 226
Проект

Проект 'Гражданская люстрация' ...

Просмотров: 3263
Дмитрий Дьяков надеется на возвращение Плахотнюка

Дмитрий Дьяков надеется на возвращение Плахотнюка ...

Просмотров: 2272
Решение о переносе посольства Молдовы в Иерусалим оказалось фейком правительства Демпартии Плахотнюка

Решение о переносе посольства Молдовы в Иерусалим оказалось фейком правительства Демпартии Плахотнюка ...

Просмотров: 3122
Обрушившийся дом в Атаках сровняют с землёй

Обрушившийся дом в Атаках сровняют с землёй ...

Просмотров: 625
Магазины, заправки, бары и рестораны duty-free на границе с Приднестровьем будут закрыты

Магазины, заправки, бары и рестораны duty-free на границе с Приднестровьем будут закрыты ...

Просмотров: 2448
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12832
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38379
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36250
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14310
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 109514
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 82059
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58274
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44786
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42565
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 39177
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38258
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36542
ВЛАСТЬ
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку

23.06.2019  Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь
22.06.2019  Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США
21.06.2019  Венецианская комиссия констатировала нарушение Конституции Конституционным судом Молдовы
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

18.06.2019  Ренато Усатый сообщил о вывезенных кланом Плахотнюка десятках миллионов долларов
18.06.2019  При пособничестве властей молдавские банки `отмыли` 70 миллиардов долларов
14.06.2019  Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (168)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker