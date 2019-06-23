В кинотеатрах Грузии введён мораторий на показ фильмов на русском языке ...

С 20 июня в сети кинотеатров Грузии больше не показывают фильмы на русском языке. Возобновятся ли показы – никто пока сказать не может.

В пресс-службе сети кинотеатров республики также не смогли объяснить, с чем связано такое решение.

«Почему было принято такое решение, не могу сказать. Я также не знаю и то, возобновятся ли показы когда-то», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы кинотеатров Грузии. При этом собеседник отметил, что решение не связано с недавним обострением грузино-российский отношений.

С 20 июня в Тбилиси не стихают массовые беспорядки. Протест начался после того, как оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции был спровоцирован тем, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

В четверг протестующие, требовавшие отставки главы МВД, предприняли попытку штурма парламента. В связи с беспорядками в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения с этой страной и распорядился принять меры по возвращению россиян домой.