Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных ...

Если с деолигархизацией и избавлением страны от олигарха Плахотнюка им разобраться по силам, то до отказа от геополитики, до примирения и объединения общества они еще не доросли, считает бывший вице-председатель “Нашей Партии”, публицист Дмитрий Чубашенко. Своим видением нынешней политической ситуации в Молдове он поделился в личном блоге.

“Когда Партия социалистов и блок ACUM под воздействием непреодолимой силы внешних партнеров создали парламентское большинство и утвердили правительство, все люди доброй воли дружно аплодировали анонсированному новой правящей коалицией демонтажу ненавистного старого режима Плахотнюка. Это, действительно, выглядело, как чудо, когда двумя волшебными пинками, российским и американским, все перевернулось буквально за один день.

Объявленная новой властью деолигархизация — замечательная вещь. Очень хочется, чтобы у них получилось ее осуществить. Но 8 июня, когда создавалась коалиция ПСРМ-ACUM, признаюсь честно, я наивно размечтался, что происходящее окажется чем-то более глубинным, нежели простое изгнание из политики и из страны всем опостылевшего гангстера. Хотелось, чтобы ситуативная коалиция ПСРМ-ACUM, сколоченная внешними партнерами с целью «ПЛХ ПНХ», положила начало долгосрочному, неконъюнктурному, прочному примирению расколотого молдавского общества, сняла с него проклятие геополитики, стала той «косточкой», из которой выросло бы древо новой Молдовы, где действительно пришло время миру, время собирать камни, время строить. Увы. Если с Плахотнюком они, может быть, еще разберутся, то до отказа от геополитики и до примирения они еще не доросли. И в первую очередь к этому не готов блок ACUM.

Ради создания коалиции с ACUM Партия социалистов отказалась, может быть, и временно, от ключевых пунктов своей действующей программы — евразийского вектора развития, денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, концепции Молдавской федерации, одномандатной системы. Блок ACUM не поступился ничем, и прежде всего, он не отказался от химеры евроинтеграции”, - отмечает в своей статье Чубашенко. Вся программа деятельности правительства Санду буквально усыпана лозунгами о светлом пути в Европу, в то время как восточный вектор отодвинут на задний план, как нечто ненужное и препятствующее развитию. Впрочем, препятствием на светлом пути евроинтеграции Санду называет и партнёров по коалиции, ратующих за развитие отношений с Востоком.

“Программа деятельности правительства Майи Санду, вотум доверия которой выразил блок ПСРМ-ACUM – это калька с программных документов партий PAS и DA. В документе четко говорится, что «Правительство вернется на путь европейской интеграции Республики Молдова, которую подорвала олигархическая власть, и будет работать для реальной имплементации Соглашения об ассоциации Республика Молдова — Европейский Союз», и что «в основе реформ, проводимых Правительством, будет Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом». Во внешней политике правительство Санду обязалось «углубить сотрудничество с Европейским Союзом», «реактуализировать и углубить партнерство с Румынией», «консолидировать партнерство Республики Молдова с США», «углубить партнерство с Украиной». И лишь в самом конце этого списка, после ЕС, Румынии, США, Украины, появляется Россия, с которой правительство «будет продвигать институциональный, постоянный, предсказуемый и реалистичный диалог, который будет приоритетно направлен на создание оптимальных условий для развития взаимовыгодного партнерства». Надо понимать, что со всеми другими сотрудничество и партнерство уже есть, а с Россией еще только предстоит вести диалог, чтобы, может быть, прийти к такому партнерству. Выходит, что вся бурная деятельность ПСРМ и ее лидера на восточном направлении — это их частное дело, факультативное занятие, которое для правительства ACUM не имеет никакого значения. В программе этого правительства содержится даже такой странный, совершенно нерыночный пункт, как обязательство «заключить договора о поставке электроэнергии с Украины и расторгнуть контракт о поставке электрической энергии из Приднестровья» (с Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании Интер РАО).

При том, что президент и лидер ПСРМ Игорь Додон заявляет о «моратории на геополитику», в программе деятельности правительства, за которую голосовали социалисты, ни о каком подобном моратории речи не идет. В лице правительства ACUM мы имеем дело с «евроинтеграционными фундаменталистами», не способными вырваться за рамки фантомов, в которые они слепо верят.

В интервью одному из зарубежных телеканалов Санду откровенно призналась: «Правительство — проевропейское… Программа правительства базируется на договоренностях, которые есть между Республикой Молдова и Евросоюзом… В то же время мы понимаем, что есть препятствия, включая тот факт, что парламент поддерживается проевропейскими силами вместе с теми, что хотят близких отношений с Кремлем. Мы надеемся прийти к моменту, когда все партии подпишут обязательство сделать Молдову членом ЕС в определенное время». Блок ACUM создал коалицию с ПСРМ, эта коалиция утвердила проевропейское правительство Санду, и теперь Санду называет своего партнера по коалиции «препятствием», потому что этот партнер хочет «отношений с Кремлем». Но Санду верит, что не все еще потеряно, и это препятствие будет устранено, если и ПСРМ подпишет обязательство о вступлении в ЕС”, - поясняет политик.

По его убеждению, правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и теперь пытается заразить этой `евроманией` всех остальных. Проявляя тоталитарное мышление, пытается ломать общество через колено, таща его в мифическое евронтеграционное будущее.

“Тут мы подошли к главному пункту: мандата на так называемую евроинтеграцию правительству Санду никто не давал. Оно самовольно присвоило себе такой мандат явочным порядком и пытается заразить своей «евроманией» всех остальных. В оправдание своих действий представители блока ACUM говорят, что «общество за евроинтеграцию». Это неправда. За блок ACUM проголосовало всего 2 из 15 зарегистрированных избирателей. Точно так же, как Додон передергивает, когда называет себя «всенародно избранным президентом» (за него проголосовало лишь 28% от общего числа избирателей, а это не весь народ), так и блок ACUM лукавит, утверждая, что у правительства Санду якобы есть «мандат общества» на евроинтеграцию.

Избиратели ПСРМ, а их больше, чем избирателей ACUM, голосовали за совсем другую виртуальную интеграцию — евразийскую. К этой же категории граждан можно приплюсовать сторонников ПКРМ и НП. Те, кто отдал голоса за ДПМ, поддержали «суверенную мафию» в лице «демократической ОПГ», чье кредо — «Молдову должны грабить молдаване». Вчера демократы, может, и называли себя сторонниками евроинтеграции, но на выборы они шли уже как «замолдовцы», а завтра, как свидетельствует их переписка с представителями России, готовы были чуть ли не вступить в РФ на правах ее нового субъекта. Фанаты Шора отдали голоса за «честного жулика», который «ворует, но делится с нами». Вот и весь актуальный молдавский политический расклад. И где тут общенациональный консенсус на тему евроинтеграции по версии ACUM? Его нет.

Так называемая «евроинтеграция Молдовы» всегда была фейком. Слово «интеграция» в любом словаре означает «объединение частей в целое». Евроинтеграция сегодня — это объединение государств Европы в Европейском Союзе. Другой евроинтеграции в природе не существует. Молдова не участвует, и никогда не будет участвовать, в этом процессе. Ассоциация, партнерство, соседство, свободная торговля, безвизовый режим, общие ценности — это не политическая интеграция. Молдова еще 100 лет может стоять у калитки «общеевропейского дома», изображая из себя настоящего европейца, но во двор ее никогда не впустят. С таким же успехом можно интегрироваться в проект Большого андронного коллайдера или грядущей космической экспедиции на Марс. Еврокомиссар Йоханнис Хан, кстати, прямым текстом рекомендовал новой власти прекратить разговоры о присоединении к ЕС (суть евроинтеграции) и заняться решением насущных проблем Молдовы, но в правительстве ACUM брюссельского комиссара не слушают, потому что не хотят остаться без своей любимой игрушки — разговоров об евроинтеграции.

Ломать общество через колено, таща его на аркане в мифическое евроинтеграционное будущее, скрывающееся где-то за горизонтом нашей земной жизни — это тоже проявление тоталитаристского мышления. Понятны и причины этого «еврототалитаризма» ACUM — они просто не знают, как по-другому”, - поясняет Чубашенко.

“Борьба с режимом Плахотнюка объединила людей разных взглядов. Сейчас этот режим как бы пал, и встает вопрос: «А дальше что?». Дальше, казалось бы, надо создавать новое Молдавское государство, по-настоящему правовое, основанное на Конституции и законах, справедливое, демократическое, реинтегрированное, представляющее собой новый общественный договор проживающих на этой территории граждан, которые наконец-то увидели смысл в существовании своей страны. Но представители ACUM на это неспособны. Их много лет готовили к роли колониальной администрации под вывеской «евроинтеграции». Получив свое правительство, они эту роль начали ретиво исполнять. Изменить в одночасье свое сознание они не в состоянии. Их поставили на эту колею, которая никуда не ведет, и соскочить с нее они не могут. Они убедили самих себя в том, что идут верной дорогой, им нравится раскачивать свой вагон, изображая движение «в Европу», и они пытаются силой тащить за собой на буксире всех остальных в искреннем стремлении их осчастливить. Вам это ничего не напоминает?

Казалось бы, так все красиво начиналось с «ПЛХ ПНХ» и «деолигархизацией». Печально, что на этом все рискует и закончится. Может, все-таки встанут у людей мозги на место, вырвутся они наконец-то из этой тоталитарной «секты свидетелей евроинтеграции», и начнут делать какое-то общее и полезное для всего народа дело?” – подводит итог Дмитрий Чубашенко.