МЕНЮ
Twitter
﻿ 110
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:19  

Украинский ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации на выборах в парламент

13:17  

Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования

11:48  

Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных

11:22  

В кинотеатрах Грузии введён мораторий на показ фильмов на русском языке

10:26  

Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ

23.06.2019  

Четверть миллиона протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии
все новости

Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных

Опубликовано : 24 июнь 2019 г. 11:48 | Просмотров: 7302 | Категория: Аналитика сети

Новое молдавское правительство напоминает тоталитарную “секту свидетелей евроинтеграции”. В лице правительства ACUM мы имеем дело с «евроинтеграционными фундаменталистами», не способными вырваться за рамки фантомов, в которые они слепо верят.

Если с деолигархизацией и избавлением страны от олигарха Плахотнюка им разобраться по силам, то до отказа от геополитики, до примирения и объединения общества они еще не доросли, считает бывший вице-председатель “Нашей Партии”, публицист Дмитрий Чубашенко. Своим видением нынешней политической ситуации в Молдове он поделился в личном блоге.

“Когда Партия социалистов и блок ACUM под воздействием непреодолимой силы внешних партнеров создали парламентское большинство и утвердили правительство, все люди доброй воли дружно аплодировали анонсированному новой правящей коалицией демонтажу ненавистного старого режима Плахотнюка. Это, действительно, выглядело, как чудо, когда двумя волшебными пинками, российским и американским, все перевернулось буквально за один день.

Объявленная новой властью деолигархизация — замечательная вещь. Очень хочется, чтобы у них получилось ее осуществить. Но 8 июня, когда создавалась коалиция ПСРМ-ACUM, признаюсь честно, я наивно размечтался, что происходящее окажется чем-то более глубинным, нежели простое изгнание из политики и из страны всем опостылевшего гангстера. Хотелось, чтобы ситуативная коалиция ПСРМ-ACUM, сколоченная внешними партнерами с целью «ПЛХ ПНХ», положила начало долгосрочному, неконъюнктурному, прочному примирению расколотого молдавского общества, сняла с него проклятие геополитики, стала той «косточкой», из которой выросло бы древо новой Молдовы, где действительно пришло время миру, время собирать камни, время строить. Увы. Если с Плахотнюком они, может быть, еще разберутся, то до отказа от геополитики и до примирения они еще не доросли. И в первую очередь к этому не готов блок ACUM.

Ради создания коалиции с ACUM Партия социалистов отказалась, может быть, и временно, от ключевых пунктов своей действующей программы — евразийского вектора развития, денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, концепции Молдавской федерации, одномандатной системы. Блок ACUM не поступился ничем, и прежде всего, он не отказался от химеры евроинтеграции”, - отмечает в своей статье Чубашенко. Вся программа деятельности правительства Санду буквально усыпана лозунгами о светлом пути в Европу, в то время как восточный вектор отодвинут на задний план, как нечто ненужное и препятствующее развитию. Впрочем, препятствием на светлом пути евроинтеграции Санду называет и  партнёров по коалиции, ратующих за развитие отношений с Востоком.

“Программа деятельности правительства Майи Санду, вотум доверия которой выразил блок ПСРМ-ACUM – это калька с программных документов партий PAS и DA. В документе четко говорится, что «Правительство вернется на путь европейской интеграции Республики Молдова, которую подорвала олигархическая власть, и будет работать для реальной имплементации Соглашения об ассоциации Республика Молдова — Европейский Союз», и что «в основе реформ, проводимых Правительством, будет Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом». Во внешней политике правительство Санду обязалось «углубить сотрудничество с Европейским Союзом», «реактуализировать и углубить партнерство с Румынией», «консолидировать партнерство Республики Молдова с США», «углубить партнерство с Украиной». И лишь в самом конце этого списка, после ЕС, Румынии, США, Украины, появляется Россия, с которой правительство «будет продвигать институциональный, постоянный, предсказуемый и реалистичный диалог, который будет приоритетно направлен на создание оптимальных условий для развития взаимовыгодного партнерства». Надо понимать, что со всеми другими сотрудничество и партнерство уже есть, а с Россией еще только предстоит вести диалог, чтобы, может быть, прийти к такому партнерству. Выходит, что вся бурная деятельность ПСРМ и ее лидера на восточном направлении — это их частное дело, факультативное занятие, которое для правительства ACUM не имеет никакого значения. В программе этого правительства содержится даже такой странный, совершенно нерыночный пункт, как обязательство «заключить договора о поставке электроэнергии с Украины и расторгнуть контракт о поставке электрической энергии из Приднестровья» (с Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании Интер РАО).

При том, что президент и лидер ПСРМ Игорь Додон заявляет о «моратории на геополитику», в программе деятельности правительства, за которую голосовали социалисты, ни о каком подобном моратории речи не идет. В лице правительства ACUM мы имеем дело с «евроинтеграционными фундаменталистами», не способными вырваться за рамки фантомов, в которые они слепо верят.

В интервью одному из зарубежных телеканалов Санду откровенно призналась: «Правительство — проевропейское… Программа правительства базируется на договоренностях, которые есть между Республикой Молдова и Евросоюзом… В то же время мы понимаем, что есть препятствия, включая тот факт, что парламент поддерживается проевропейскими силами вместе с теми, что хотят близких отношений с Кремлем. Мы надеемся прийти к моменту, когда все партии подпишут обязательство сделать Молдову членом ЕС в определенное время». Блок ACUM создал коалицию с ПСРМ, эта коалиция утвердила проевропейское правительство Санду, и теперь Санду называет своего партнера по коалиции «препятствием», потому что этот партнер хочет «отношений с Кремлем». Но Санду верит, что не все еще потеряно, и это препятствие будет устранено, если и ПСРМ подпишет обязательство о вступлении в ЕС”, - поясняет политик.

По его убеждению, правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и теперь пытается заразить этой `евроманией` всех остальных. Проявляя тоталитарное мышление, пытается ломать общество через колено, таща его в мифическое евронтеграционное будущее.

“Тут мы подошли к главному пункту: мандата на так называемую евроинтеграцию правительству Санду никто не давал. Оно самовольно присвоило себе такой мандат явочным порядком и пытается заразить своей «евроманией» всех остальных. В оправдание своих действий представители блока ACUM говорят, что «общество за евроинтеграцию». Это неправда. За блок ACUM проголосовало всего 2 из 15 зарегистрированных избирателей. Точно так же, как Додон передергивает, когда называет себя «всенародно избранным президентом» (за него проголосовало лишь 28% от общего числа избирателей, а это не весь народ), так и блок ACUM лукавит, утверждая, что у правительства Санду якобы есть «мандат общества» на евроинтеграцию.

Избиратели ПСРМ, а их больше, чем избирателей ACUM, голосовали за совсем другую виртуальную интеграцию — евразийскую. К этой же категории граждан можно приплюсовать сторонников ПКРМ и НП. Те, кто отдал голоса за ДПМ, поддержали «суверенную мафию» в лице «демократической ОПГ», чье кредо — «Молдову должны грабить молдаване». Вчера демократы, может, и называли себя сторонниками евроинтеграции, но на выборы они шли уже как «замолдовцы», а завтра, как свидетельствует их переписка с представителями России, готовы были чуть ли не вступить в РФ на правах ее нового субъекта. Фанаты Шора отдали голоса за «честного жулика», который «ворует, но делится с нами». Вот и весь актуальный молдавский политический расклад. И где тут общенациональный консенсус на тему евроинтеграции по версии ACUM? Его нет.

Так называемая «евроинтеграция Молдовы» всегда была фейком. Слово «интеграция» в любом словаре означает «объединение частей в целое». Евроинтеграция сегодня — это объединение государств Европы в Европейском Союзе. Другой евроинтеграции в природе не существует. Молдова не участвует, и никогда не будет участвовать, в этом процессе. Ассоциация, партнерство, соседство, свободная торговля, безвизовый режим, общие ценности — это не политическая интеграция. Молдова еще 100 лет может стоять у калитки «общеевропейского дома», изображая из себя настоящего европейца, но во двор ее никогда не впустят. С таким же успехом можно интегрироваться в проект Большого андронного коллайдера или грядущей космической экспедиции на Марс. Еврокомиссар Йоханнис Хан, кстати, прямым текстом рекомендовал новой власти прекратить разговоры о присоединении к ЕС (суть евроинтеграции) и заняться решением насущных проблем Молдовы, но в правительстве ACUM брюссельского комиссара не слушают, потому что не хотят остаться без своей любимой игрушки — разговоров об евроинтеграции.

Ломать общество через колено, таща его на аркане в мифическое евроинтеграционное будущее, скрывающееся где-то за горизонтом нашей земной жизни — это тоже проявление тоталитаристского мышления. Понятны и причины этого «еврототалитаризма» ACUM — они просто не знают, как по-другому”, - поясняет Чубашенко.

“Борьба с режимом Плахотнюка объединила людей разных взглядов. Сейчас этот режим как бы пал, и встает вопрос: «А дальше что?». Дальше, казалось бы, надо создавать новое Молдавское государство, по-настоящему правовое, основанное на Конституции и законах, справедливое, демократическое, реинтегрированное, представляющее собой новый общественный договор проживающих на этой территории граждан, которые наконец-то увидели смысл в существовании своей страны. Но представители ACUM на это неспособны. Их много лет готовили к роли колониальной администрации под вывеской «евроинтеграции». Получив свое правительство, они эту роль начали ретиво исполнять. Изменить в одночасье свое сознание они не в состоянии. Их поставили на эту колею, которая никуда не ведет, и соскочить с нее они не могут. Они убедили самих себя в том, что идут верной дорогой, им нравится раскачивать свой вагон, изображая движение «в Европу», и они пытаются силой тащить за собой на буксире всех остальных в искреннем стремлении их осчастливить. Вам это ничего не напоминает?

Казалось бы, так все красиво начиналось с «ПЛХ ПНХ» и «деолигархизацией». Печально, что на этом все рискует и закончится. Может, все-таки встанут у людей мозги на место, вырвутся они наконец-то из этой тоталитарной «секты свидетелей евроинтеграции», и начнут делать какое-то общее и полезное для всего народа дело?” – подводит итог Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Майя Санду, евроинтеграция, правительство, ACUM, деолигархизация, Плахотнюк

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных

Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных ...

Просмотров: 7331
Ткачук: Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это обоснованные законом репрессии

Ткачук: Единственная конструктивная повестка дня новой коалиции – это обоснованные законом репрессии ...

Просмотров: 6113
Плачьте, жалуйтесь, делитесь травмами! Такими вас и запомнят! Ткачук обратился к молдавским политикам

Плачьте, жалуйтесь, делитесь травмами! Такими вас и запомнят! Ткачук обратился к молдавским политикам ...

Просмотров: 5329
Обращение к властям: Оставьте в покое Усатого! Займитесь атрибутами старой власти!

Обращение к властям: Оставьте в покое Усатого! Займитесь атрибутами старой власти! ...

Просмотров: 4048
Юрий Мунтян: В Молдове более чем достаточно людей, достойных поста Генпрокурора

Юрий Мунтян: В Молдове более чем достаточно людей, достойных поста Генпрокурора ...

Просмотров: 1801
Чубашенко: Уничтожив Плахотнюка, ACUM и ПСРМ перейдут к уничтожению друг друга

Чубашенко: Уничтожив Плахотнюка, ACUM и ПСРМ перейдут к уничтожению друг друга ...

Просмотров: 19888
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 12840
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38404
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36271
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14318
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 110359
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 82070
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58297
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 44790
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42572
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 40248
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 38260
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36554
ВЛАСТЬ
Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования

Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования

23.06.2019  Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку
23.06.2019  Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь
22.06.2019  Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

18.06.2019  Ренато Усатый сообщил о вывезенных кланом Плахотнюка десятках миллионов долларов
18.06.2019  При пособничестве властей молдавские банки `отмыли` 70 миллиардов долларов
14.06.2019  Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2019 (172)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker