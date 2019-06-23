Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования ...

Приближённая беглого олигарха Плахотнюка, зампредседателя ДПМ Валентина Булига отправлена в отставку с поста директора Национальной кассы социального страхования.

Временно исполнять обязанности главы НКСС будет вице-председатель ведомства Татьяна Попа. Об этом на заседании правительства сообщила премьер-министр Майя Санду.

Валентина Булига в 2009-2015 годах была министром труда, социальной защиты и семьи. Должность главы Национальной кассы социального страхования она занимала с конца 2018 года.