Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования
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Приближённая беглого олигарха Плахотнюка, зампредседателя ДПМ Валентина Булига отправлена в отставку с поста директора Национальной кассы социального страхования.
Временно исполнять обязанности главы НКСС будет вице-председатель ведомства Татьяна Попа. Об этом на заседании правительства сообщила премьер-министр Майя Санду.
Валентина Булига в 2009-2015 годах была министром труда, социальной защиты и семьи. Должность главы Национальной кассы социального страхования она занимала с конца 2018 года.
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