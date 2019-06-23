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Украинский ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации на выборах в парламент

Опубликовано : 24 июнь 2019 г. 14:19 | Просмотров: 449 | Категория: Мир

Партия Михаила Саакашвили “Рух новых сил” получила отказ в регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

В Центральной избирательной комиссии Украины пояснили решение тем, что съезд политформирования и выдвижение кандидатов проходило с нарушениями, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В комиссии отметили, что указ президента о назначении даты выборов вышел 21 мая 2019 года, однако документы, поданные в ЦИК партией “Рух новых сил” свидетельствуют о том, что вопросы, связанные с участием в выборах, в политформирование рассматривались ещё 8 мая.

Наряду с этим ЦИК констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии Саакашвили, который состоялся 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Напомним, летом 2017 года Пётр Порошенко, бывший в то время президентом, лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Избранный в мае 2019 года президент Владимир Зеленский аннулировал приказ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство, что позволило политику вернуться в Украину. Зеленский также распустил парламент и назначил дату досрочных выборов.

Партия Саакашвили “Рух новых сил” провела 10 июня съезд, на котором был утверждён список политформирования на будущих парламентских выборах. Глава партии через суд добился права участвовать в выборах: киевский суд удовлетворил иск Саакашвили об установлении факта его непрерывного проживания на территории Украины в течение пяти лет.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля.


Метки к статье: Михаил Саакашвили, ЦИК Украины, реистрация, отказ, кандидаты, Рух новых сил

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