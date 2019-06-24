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Порошенко предложил переименовать Грузию

Опубликовано : 25 июнь 2019 г. 10:00 | Просмотров: 451 | Категория: Мир

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в преддверии парламентских выборов выступил с популистскими заявлениями, рассчитанными на русофобские и националистические настроения электората.

От имени своей партии “Европейская солидарность” он выразил поддержку грузинскому народу, который “сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией”. Он призвал украинцев “не оставлять в беде грузинских братьев” и отправляться на отдых в Грузию, чья туристическая сфера страдает от российских ограничений.

Помимо этого Порошенко заявил, что МИДу Украины следовало бы начать переговоры о смене названия Грузии в государственной документации на Сакартвело (грузинское название страны – ред.) Он напомнил, что в своё время Грузия с готовностью пошла на изменение названия Киева: “бо ми Київ, а не Кієв”.

Напомним, С 20 июня в Тбилиси не стихают массовые беспорядки. Протест начался после того, как оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции был спровоцирован тем, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

В четверг протестующие, требовавшие отставки главы МВД, предприняли попытку штурма парламента. В связи с беспорядками в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения с этой страной и распорядился принять меры по возвращению россиян домой. Такие ограничения в разгар сезона отпусков, по прогнозам экспертов, нанесут серьёзный ущерб туристической отрасли Грузии.




Метки к статье: Петр Порошенко, Грузия, Сакартвело, переименование

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