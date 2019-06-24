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Эксперт: Главой ДПМ могут избрать Монику Бабук

Опубликовано : 25 июнь 2019 г. 10:45 | Просмотров: 327 | Категория: Аналитика сети

Ради мнимого ребрендинга и доказательства своей “проевропейскости” Демпартия может избрать своим председателем женщину. Самый подходящий кандидат на такую роль – Моника Бабук.

Такого мнения придерживается политический комментатор, бывший депутат ДПМ Стелла Жантуан. Своими предположениями она поделилась в эфире программы “Политика” на телеканале TV8.

“Я предполагаю, что для того, чтобы сделать мнимый ребрендинг, они скорее всего пойдут на то, чтобы избрать председателем партии женщину, потому что это очень “по-европейски”. Это Моника Бабук. Она известна как про-румынская, здесь можно очень хорошо подогнать и псевдоунионистов, которые контролируются Демпартией. Образ Моники Бабук, как женщины во главе ДПМ, будет активно использоваться для противопоставления образу Майи Санду, которая тоже руководит партией, и которая сейчас является премьер-министром, на этом они будут играть. Думаю, что скорее всего будет эта попытка: это очень проевропейски, очень гендерно”, - заявила Стелла Жантуан.

В той же передаче почётный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков сообщил, что в ближайшую субботу состоится Национальный совет партии, где планируется, в том числе, назначить дату общего съезда для избрания председателя.


Метки к статье: Стелла Жантуан, Моника Бабук, Демпартия, председатель

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