Российская делегация сможет принять участие в следующей сессии ПАСЕ ...

Благодаря этому решению российская делегация сможет принять участие в следующем заседании ассамблеи и вновь получит право голоса. За утверждение резолюции проголосовали 118 делегатов, 62 высказались против, ещё 10 – воздержались, сообщает BBC.

Это решение вызвало резко негативную реакцию со стороны Украины. Как сообщает Интерфакс-Украина, в украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановки своего дальнейшего участия в этой организации. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал возвращение России в ПАСЕ "реваншем агрессора и пренебрежением международным правом".

В 2014 году Советы Европы приостановил для России право голоса в связи с аннексией Крыма, в ответ на это РФ прекратила выплату ежегодных взносов в размере 33 миллионов евро. Спустя пять лет главы МИД 47 европейских государств вспомнили о том, что равные права на участие в органах совета должны быть у всех членов организации. В итоге 17 мая 2019 года декларация была принята подавляющим большинством голосов, а 25 июня на заседании ПАСЕ была принята соответствующая резолюция.