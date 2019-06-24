Хозяйкой Зимней Олимпиады 2026 года станет Италия ...

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии – победителями конкурса стали Милан и Кортина-д’Ампеццо. По итогам голосования они обошли своих основных соперников – шведские города Стокгольм и Оре.

Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованном 24 июня.

Как отметил глава МОК Томас Бах, одним из факторов победы итальянских городов стала их наибольшая подготовленность к встрече олимпийцев. Так, олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо либо готовы на 93%, либо будут возведены временно. Благодаря этому расходы комитета на подготовку события сократятся на 75% по сравнению с Олимпиадами в Китае и Южной Корее, а операционные затраты снизятся на 20%, отметил Бах.

Италия уже три раза становилась хозяйкой Белых Игр. В прошлый раз Зимняя Олимпиада проходила в Турине в 2006 году.