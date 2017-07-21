Нацбанк Украины вводит купюру номиналом 1000 гривен ...

С 25 октября 2019 года в Украине вводится в оборот купюра самого высокого номинала – 1000 гривен. На лицевой стороне банкноты будет размещён портрет учёного-естествоиспытателя Владимира Вернадского.

Как сообщил в ходе брифинга глава НБУ Яков Смолий, Вернадский выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году, передаёт РБК-Украина.

Смолий также отметил, что после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Издание напоминает, что мелкие монеты 1,2 и 5 копеек Нацбанк Украины планирует изъять из оборота к 1 октября 2019 года.