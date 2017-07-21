Александр Есауленко – новый глава Службы информации и безопасности
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25 июня парламент Молдовы утвердил 42-летнего Александра Есауленко в должности директора Службы информации и безопасности (СИБ).
Начиная с ноября 2018 года Есауленко был заместителем директора ведомства. За его, назначение проголосовали 59 депутатов из 86 присутствовавших на пленарном заседании, передаёт Moldpres.
Сразу после утверждения в должности Александр Есауленко принял присягу, а также предложил кандидатуру Артура Гуменюка на должность замдиректора СИБ.
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