Александр Есауленко – новый глава Службы информации и безопасности ...

25 июня парламент Молдовы утвердил 42-летнего Александра Есауленко в должности директора Службы информации и безопасности (СИБ).

Начиная с ноября 2018 года Есауленко был заместителем директора ведомства. За его, назначение проголосовали 59 депутатов из 86 присутствовавших на пленарном заседании, передаёт Moldpres.

Сразу после утверждения в должности Александр Есауленко принял присягу, а также предложил кандидатуру Артура Гуменюка на должность замдиректора СИБ.