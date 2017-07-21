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В Киеве не будет проспектов Бандеры и Шухевича
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В Киеве не будет проспектов Бандеры и Шухевича

Опубликовано : 26 июнь 2019 г. 10:16 | Просмотров: 579 | Категория: Мир

По крайней мере, пока. Киевский суд вернул названия проспектам генерала Ватутина и Московскому, однако авторы идеи с решением не согласны.

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Института национальной памяти, один из главных идеологов и активистов так называемой декоммунизации в Украине, Владимир Вятрович.

По его словам, полный текст решения суда с мотивационной частью будет опубликован через пять дней, после чего чиновник намерен подать апелляцию, сообщает Интерфакс-Украина.


Метки к статье: Московский проспект, проспект Ватутина, переименование, отмена, апелляция

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