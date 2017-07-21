В Киеве не будет проспектов Бандеры и Шухевича
|
По крайней мере, пока. Киевский суд вернул названия проспектам генерала Ватутина и Московскому, однако авторы идеи с решением не согласны.
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Института национальной памяти, один из главных идеологов и активистов так называемой декоммунизации в Украине, Владимир Вятрович.
По его словам, полный текст решения суда с мотивационной частью будет опубликован через пять дней, после чего чиновник намерен подать апелляцию, сообщает Интерфакс-Украина.
|
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Экс-президент Армении вновь арестован ...Просмотров: 216
В Киеве не будет проспектов Бандеры и Шухевича ...Просмотров: 586
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ