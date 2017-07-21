В Киеве не будет проспектов Бандеры и Шухевича ...

По крайней мере, пока. Киевский суд вернул названия проспектам генерала Ватутина и Московскому, однако авторы идеи с решением не согласны.

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Института национальной памяти, один из главных идеологов и активистов так называемой декоммунизации в Украине, Владимир Вятрович.

По его словам, полный текст решения суда с мотивационной частью будет опубликован через пять дней, после чего чиновник намерен подать апелляцию, сообщает Интерфакс-Украина.