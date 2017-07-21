Экс-президент Армении вновь арестован ...

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в третий раз за год взят под стражу.

Кочарян был арестован в июле 2018 года после прихода к власти Никола Пашиняна. Спустя месяц экс-президента освободили, однако в декабре вновь взяли под стражу, а еще через пять месяцев, в мае 2019 года – он был выпущен под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха.

На свободе Кочарян провёл около полутора месяцев и вновь оказался под арестом. 25 июня Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил решение о смягчении меры пресечения. Помимо этого судьи отменили решение о приостановке дела экс-президента и направили материалы на доследование, передает BBC.

Самое серьёзное из выдвинутых против Роберта Кочаряна обвинений – насильственное свержение конституционного строя. По мнению следователей, приказ о введении дополнительных военных подразделений в Ереван в 2008 году стал причиной беспорядков и гибели людей. Сам Кочарян заявляет, что такого приказа не давал, а дело против себя считает политически мотивированным.