Дмитрий Козак провёл встречу с главой приднестровской администрации ...

Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Козак и президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский провели рабочую встречу в Бендерах.

Как сообщили во вторник приднестровские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в составе российской делегации на встречу прибыли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин и другие должностные лица, представляющие российские Минсельхоз и Минфин.

В ходе рабочего визита стороны обсудили вопросы экономики, особый акцент был сделан на экспорт в РФ продукции, произведённой приднестровскими аграриями.

После завершения переговоров участники встречи посетили одно из приднестровских предприятий, где выращивают рыб осетровых видов, сообщает портал “Новости Приднестровья”.