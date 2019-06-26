На имущество Шора наложен арест
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Антикоррупционная прокуратура вынесла решение об аресте части имущества бизнесмена с сомнительной репутацией, беглого примара Оргеева Илана Шора.
Об этом сообщила для TV8 и.о. главы ведомства Адриана Бецишор. По её словам, в рамках расследования банковской кражи арестовано имущество, принадлежащее различным компаниям, в том числе и специализирующимся на торговле duty-free.
Помимо этого Бецишор заявила для издания ZdG, что прокуроры требуют выдать мандат на арест Шора и объявить его в международный розыск. Ходатайство будет рассмотрено в среду на заседании Апелляционной палаты.
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