На имущество Шора наложен арест ...

Об этом сообщила для TV8 и.о. главы ведомства Адриана Бецишор. По её словам, в рамках расследования банковской кражи арестовано имущество, принадлежащее различным компаниям, в том числе и специализирующимся на торговле duty-free.

Помимо этого Бецишор заявила для издания ZdG, что прокуроры требуют выдать мандат на арест Шора и объявить его в международный розыск. Ходатайство будет рассмотрено в среду на заседании Апелляционной палаты.