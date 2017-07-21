В Верховной Раде Украины может оказаться восемь Зеленских
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На мандаты нардепов Украины претендуют восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Но это не клоны – заверяет глава украинского Центризбиркома.
Среди зарегистрированных в ЦИКе кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах оказалось восемь человек-однофамильцев президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в среду глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук
"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, с другими именами, отчествами - все они отличаются, абсолютно разные округа. Это не клоны - это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии", - цитирует заявление Слипачук агентство Интерфакс-Украина.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля 2019 года.
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