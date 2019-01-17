Плахотнюку в России грозит пожизненное заключение за руководство наркосиндикатом ...

В Следственном департаменте МВД РФ считают Плахотнюка причастным к поставкам в Россию гашиша из Испании. По версии следствия, беглый молдавский олигарх был одним из руководителей наркосиндиката, организовавшего канал поставок наркотика транзитом из Северной Африки через Евросоюз в Россию и страны СНГ. Обвинения предъявлены и приближённому Плахотнюка, экс-депутату парламента от ДПМ Константину Цуцу.

“Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии”, - цитирует заявление МВД издание РБК.

Согласно материалам дела, летом 2012 года преступную группировку создали и возглавили Олег Прутяну по прозвищу Борман и «иные лица из числа уроженцев Молдавии и Испании». Что касается Константина Цуцу, то он осуществлял контроль за наркосиндикатом и взаимодействовал с Прутяну.