Молдова осталась без Конституционного суда ...

Под давлением общественного мнения весь состав Конституционного суда подал в отставку, будучи раскритикованным за свои незаконные решения в угоду бывшей правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

О том, что судьи Конституционного суда Молдовы объявили об отставке в полном составе говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается в сообщении КС, судейский корпус Конституционного суда подал в отставку в полном составе, а о прекращении полномочий и вакансии должностей судей КС будет объявлено выдвинувшим их органам для назначения новых судей. В то же время, судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом Конституционного суда осуществлять административные полномочия председателя суда до избрания нового председателя.

20 июня в отставку ушел председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь.

Ушедший в отставку состав Конституционного суда является самым скомпрометированным составом Суда за всю историю его существования. Практически все судьи этого состава были полностью подконтрольны олигарху Владимиру Плахотнюку, а Суд был использован Плахотнюком для легализации всех незаконных действий возглавляемого Плахотнюком правящего режима.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. По двое суде назначаются парламентом, правительством и Высшим советом магистратуры.