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Парламент Чехии не смог отправить в отставку премьер-министра

Опубликовано : 27 июнь 2019 г. 11:01 | Просмотров: 135 | Категория: Мир

Главе чешского правительства Андрею Бабишу удалось удержаться на своём посту, несмотря на проходящие в стране масштабные митинги за его отставку.

27 июня в парламенте Чехии состоялось голосование, результат которого не позволяет вынести вотум недоверия Бабишу. За его отставку проголосовали 85 депутатов при необходимых 101, сообщает Euronews. Сам премьер заявил, что рассматривает голосование как попытку дестабилизации страны, и этот шаг сделан не в интересах граждан.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - второй по размеру состояния гражданин Чехии. Он пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе из евроскептицизма и антикоррупционных обещаний. В апреле 2019 года правоохранительные органы Чехии потребовали предъявления Бабишу обвинений в мошенничестве с дотациями Евросоюза, после чего в стране начались первые народные волнения, которые нарастали как снежный ком. 23 июня в Праге прошла самая массовая акция протеста со времён “бархатной революции”: на улицы вышли около 250 тысяч человек.


Метки к статье: Андрей Бабиш, отставка, Чехия, премьер-министр

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