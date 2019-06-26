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Опубликована запись последнего перед бегством выступления Плахотнюка

Опубликовано : 27 июнь 2019 г. 11:30 | Просмотров: 428 | Категория: Страна

За несколько часов до побега из страны олигарх Плахотнюк, будучи ещё председателем ДПМ, выступил перед однопартийцами на национальном совете.

Аудиозапись и её расшифровка опубликованы телеканалом JurnalTV. По словам олигарха, “то, что там происходит, не совсем чисто”, сейчас настали трудные времена, но партия “должна выстоять”. Он так же сообщил коллегам, что им придётся “побыть немного в оппозиции” и надеяться на лучшее, которое “не заставит себя ждать”. После пламенной речи присутствующие разразились аплодисментами.

Спустя несколько часов после этого выступления Демпартия объявила о том, что отказывается от власти, а Плахотнюк спешно бежал из страны. 24 июня он объявил через соцсети, что уходит в отставку с поста председателя ДПМ.




Метки к статье: Плахотнюк, аудиозапись, выступление, бегство

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