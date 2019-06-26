Совет Европы избрал нового генсека ...

Глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич стала генеральным секретарём Совета Европы. Полномочия нынешнего генсека Турбьёрна Ягланда, возглавлявшего СЕ десять лет, истекают в октябре 2019 года.

Голосование состоялось 26 июня в ходе летней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Пейчинович-Бурич было отдано 159 голосов евродепутатов, её основной конкурент, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс набрал лишь 105. Мандат генсека чиновница получила до 2024 года.

Впервые после долгого перерыва в голосовании принимала участие делегация Российской Федерации, ПАСЕ подтвердила её полномочия за несколько минут до начала процедуры. Это решение вызвало протест со стороны Украины и ряда других государств, передаёт Радио Свобода.