Совет Европы избрал нового генсека
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Глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич стала генеральным секретарём Совета Европы. Полномочия нынешнего генсека Турбьёрна Ягланда, возглавлявшего СЕ десять лет, истекают в октябре 2019 года.
Голосование состоялось 26 июня в ходе летней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Пейчинович-Бурич было отдано 159 голосов евродепутатов, её основной конкурент, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс набрал лишь 105. Мандат генсека чиновница получила до 2024 года.
Впервые после долгого перерыва в голосовании принимала участие делегация Российской Федерации, ПАСЕ подтвердила её полномочия за несколько минут до начала процедуры. Это решение вызвало протест со стороны Украины и ряда других государств, передаёт Радио Свобода.
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