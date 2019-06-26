Прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка подал в отставку ...

Николай Китороагэ подал в отставку с должности руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

В комментарии для TV8 чиновник сообщил, что в последнее время на него оказывалось давление, поэтому он решил оставить свой пост, чтобы не вредить возглавляемому ведомству. Помимо этого он признал, что его решение связано и с недавними сообщениями в СМИ о фактах прослушки представителей оппозиции, журналистов и гражданских активистов.

Исполняющим обязанности главы PCCOCS назначен прокурор Денис Ротару, передает Unimedia.

Ранее неоднократно сообщалось, что Прокуратура Молдовы полностью подчинена интересам олигарха и теперь уже бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который под видом реформы органов прокуратуры утвердил в руководящих должностях лично преданных ему людей, а также входящих в его ближайшее окружение прокуроров (Н.Китороагэ, В.Морарь, А.Бецишор и др.). В последние годы прокуроры были прямо замешаны в открытии и производстве целого ряда политических дел и уголовных преследований в отношении неугодных властям политиков и общественников.

Кроме всего прочего, пользуясь своим статусом и безнаказанностью, практически абсолютное большинство прокуроров завладели несоответствующей их официальным доходам собственностью. Часть из них была публично обвинена в рейдерском захвате частной собственности.

После установления новой власти в Молдове было объявлено о намерении изменить законодательные рамки с целью возможности увольнения и привлечения к уголовной ответственности коррумпированных и совершивших уголовные преступления прокуроров, в первую очередь, генерального прокурора Эдуарда Харунжена.