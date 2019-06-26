Владелец Andy’s Pizza переведён под судебный контроль
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Основатель и владелец сети ресторанов Andy’s Pizza и La Placinte Андрей Транга освобождён из-под домашнего ареста и переведён под судебный контроль.
Соответствующее решение было принято Апелляционной палатой Кишинёва, передает Unimedia.
Андрей Транга был арестован в Кишинёве 2 мая. Бизнесмена обвиняют в шантаже с целью захвата бизнеса. Впоследствии он заявлял, что дело против него сфабриковано, и бизнес хотят отобрать именно у него. После того, как правительство и парламент перешли к новой власти, Транга был переведён под домашний арест.
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