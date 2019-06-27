В Японии стартовал саммит G20 ...

Японская Осака принимает двухдневный саммит “Большой двадцатки”. Нынешняя встреча в таком составе проходит уже в четырнадцатый раз.

На саммите G20 будут обсуждаться в основном экономические вопросы - от глобальных инвестиций до международной торговли. Планируется затронуть темы экологии, а также напряжённости в Персидском заливе. Помимо четырёх общих пленарных заседаний гости проведут двусторонние встречи.

Как пишет BBC со ссылкой на Guardian, серьезных дискуссий на пленарных заседаниях не ожидается. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что участники саммита сфокусируются на вопросах, по которым все либо согласны, либо готовы сотрудничать, а к вопросам, по которым существуют разногласия, постараются не привлекать внимания.

Формат “Большой двадцатки” возник в 1999 году, в период тотального экономического кризиса в азиатских странах. В течение почти десяти лет клуб проводил ежегодные встречи на уровне глав нацбанков и минфинов. Официальные саммиты на высшем уровне стали проходить с 2008 года. Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик мира. На сегодняшний день саммиты G20 являются глобальным форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансово-экономической системе.