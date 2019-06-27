Бывший президент Киргизии может получить пожизненный срок за коррупцию ...

В мае нынешнего года действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал закон, позволяющий лишать неприкосновенности всех бывших президентов. В их числе оказался и экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Теперь Атамбаеву грозит уголовное преследование по обвинениям в коррупции и пожизненное заключение. По данным местных СМИ, перечень обвинений в адрес экс-президента направлен группой депутатов в Генпрокуратуру республики, часть из них прокуроры поддержали. В то же время еще по ряду пунктов, касающихся, в частности, обвинений в узурпации власти и репрессиях против неугодных, подтверждений не нашли, сообщает BBC.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Он первый президент страны, добровольно расставшийся с властью после первого срока. Его предшественники - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций.