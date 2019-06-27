Юрий Чокан уходит из ЦИКа ...

Помимо этого он сложил полномочия руководителя подчинённого правительству Центра внедрения реформ. Информацию подтвердил для Unimedia сам Юрий Чокан. По его словам, решение было принято после того, как 18 июня 2019 года парламент утвердил изменения в Избирательном кодексе, касающиеся членов Центризбиркома.

Юрий Чокан был членом ЦИКа с 2003 года. С 2011 по 2016 был председателем комиссии, после чего вновь стал рядовым членом. В пору его председательства ЦИК неоднократно обвиняли в фальсификации выборов в угоду правящему режиму