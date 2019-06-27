Избранный мэр Стамбула официально вступил в должность ...

Оппозиционный политик Экрем Имамоглу получил сертификат об избрании его мэром турецкого мегаполиса и официально вступил в должность градоначальника.

У здания мэрии Стамбула в четверг собрались десятки тысяч сторонников Имамоглу, чтобы поприветствовать нового мэра и отпраздновать его назначение.

"Жители Стамбула преподали урок группе людей, которые хотели попрать демократию. И сегодня мы можем наконец сказать: "Да здравствует Республика! Да здравствует демократия!" - цитирует обращение Имамоглу телеканал Euronews.

Стамбул – ключевой город для президента Турции Реджепа Эрдогана. Возглавляемая им “Партия справедливости”, контролировала город с 2002 года. Он и сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Кроме того, огромный мегаполис с населением около 17 миллионов человек - финансовый, культурный и экономический центр Турции.

Результаты выборов мэра в марте этого года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы после того, как представитель власти проиграл выборы. На повторных выборах 23 июня Имамоглу одержал ещё более убедительную победу, после чего партия власти была вынуждена признать поражение. Новый мэр будет руководить мегаполисом в течение пяти лет.