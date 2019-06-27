Путин пригласил Трампа на Парад Победы в Москву ...

Президенты России и США провели полуторачасовую беседу на полях саммита G20 в японской Осаке. Формальным хозяином встречи выступил американский лидер.

Как сообщил в эфире российского телеканала помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин пригласил Трампа приехать в 2020 году в Москву на 75-летний юбилей Победы. По словам Ушакова, американский президент отреагировал на приглашение “очень позитивно”, передает Interfax.

Издание также отмечает, что с момента вступления в должность президента в январе 2017 года Дональд Трамп не посещал Россию, однако до этого приезжал в качестве бизнесмена.