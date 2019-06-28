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Мунтян: Новая власть имеет шанс опровергнуть сомнения в своей беспомощности

Опубликовано : 28 июнь 2019 г. 23:34 | Просмотров: 796 | Категория: Власть

Скандал по поводу увольнения всемирно известного оперного певца Михаила Мунтяна из Кишиневского оперного театра стал предметом широкого обсуждения в обществе.

Накануне в СМИ была опубликована новость о том, что в находящемся в ведении Министерства культуры Национальном Театре оперы и балета бывший реквизитор, а ныне директор театра Ион Гросу, уволил всемирно известного оперного певца, Народного артиста СССР Михаила Мунтяна.

На беспрецедентную ситуацию отреагировал и бывший депутат Юрий Мунтян, публично обратившийся к правительству Молдовы, призвав новые власти доказать на деле свое существование.

"Я обращаюсь к новой власти. Ваша беспомощность в части скорейшего преодоления наиболее негативных последствий предшествующего "правления" в последние дни с возрастающей скоростью превращается в некую притчу во языцех, по крайней мере, в Кишинёве.

Объявив в законодательном порядке государство захваченным и признав факт узурпации государственной власти "низложенным" беглым олигархом Плахотнюком и его приспешниками, Вы до сих не нашли в себе элементарной воли арестовать хоть кого-то из представителей якобы павшего режима. В результате, такое хрестоматийное убожество, как Харунжен, считающий себя Генеральным Прокурором, позволяет себе открыто зубоскалить и дурачиться в местных масс медиа, изгаляясь над ситуацией. Не говоря уже о таких "сертифицированных" соучастниках узурпации, как мальчики по вызову - прислужники из Конституционного Суда, а также всяческие судейские, прокурорские, бывшие руководители МВД, открыто обслуживавшие хунту так называемой Демократической партии, а теперь "по-семейному" куражащиеся в социальных сетях и в прессе. При том, что имена всех этих персонажей не только известны, но и на устах у всей Молдовы. А посему не удивляйтесь, но уже очень скоро со всей очевидностью граждане перестанут от Вас чего-либо ждать.

Но если Вы не в состоянии вмешаться в разрешение хотя бы этой позорной ситуации, которая находится в сфере минимальной, будничной компетенции Министерства Образования, Культуры и Исследований, то стоит ли вообще говорить о наличии хоть какой-то власти в Республике Молдова!", - написал экс-депутат Юрий Мунтян, подчеркнув, что не является родственником великого певца, а "всего лишь одним из его сограждан и поклонников его неподражаемого таланта".


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