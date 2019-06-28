Демпартия больше не в состоянии содержать огромный офис в центре Кишинёва ...

Центральный офис, который руководство ДПМ превратило в настоящую крепость, требует слишком много финансовых затрат.

После бегства из страны экс-председателя олигарха Владимира Плахотнюка партия будет искать офис попроще. Об этом сообщил в субботу временный глава ДПМ Павел Филип после заседания национального совета, в ходе которого руководство политформирования в полном составе ушло в отставку.

“Решение о новом офисе пока не принято, но несомненно, мы не можем содержать эту штаб-квартиру. Думаю, мы найдём другой офис, исходя из наших финансовых возможностей”, цитирует Филипа портал Unimedia.

В огромное здание на улице Болгарской, ранее принадлежавшее Партии коммунистов, Демпартия переехала в январе 2018 года. После этого офис стал неприступной крепостью, окружённой камерами, шлагбаумами и охраной.