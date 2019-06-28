Президент США впервые пересек границу с Северной Кореей ...

(ВИДЕО) В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.

Как сообщает Би-би-си, встреча лидеров двух стран в этом месте произошла впервые в истории. Трамп также стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи.

"Рад снова тебя видеть", - сказал Трамп Ким Чен Ыну в начале встречи. Изначально ожидалось, что встреча будет короткой и ограничится рукопожатием и небольшим диалогом.

После рукопожатия Дональд Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР. Он сделал несколько шагов, после чего оба лидера снова пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что символическое пересечение границы стало для него "огромной честью".

"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - сказал Ким Чен Ын.

"Я хочу поблагодарить его. Если бы после того, как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете", - заявил Трамп.

О планах встретиться с главой КНДР Трамп написал в "Твиттере" в преддверии визита в Южную Корею. Изначально сообщалось, что цель визита - спасти зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.

Уже на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке президент США прояснил смысл своего твита и заявил, что решил "закинуть удочку" к Ким Чен Ыну.

"Если он услышит, мы проведем встречу за две минуты - и этого будет достаточно", - сказал Трамп журналистам.

В субботу Белый дом обнародовал рабочий график Трампа, где на посещение зоны, разделяющей Север и Юг Кореи, отводилось 15 минут. Ни о каких встречах речи в графике не было.

В воскресенье Трамп прибыл в пограничный пункт Пханмунджом на вертолете, после чего поднялся на смотровую площадку наблюдательного пункта и осмотрел позиции КНДР вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Встреча с северокорейским лидером, которая состоялась после этого, была уже третьей встречей Трампа и Ким Чен Ына. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в 2018 году в Сингапуре.