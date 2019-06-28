На башканских выборах в Гагаузии побеждает Ирина Влах ...

По предварительным данным ЦИКа Гагаузии, Ирина Влах набирает 91,93% голосов жителей автономии, пришедших на избирательные участки. Явка едва превысила 50%.

Её основной конкурент Сергей Чимпоеш набрал 7,27%, двое других – Иван Бургуджи и Дмитрий Манол получили по 0,89% и 0,64% соответственно, передают гагаузские СМИ.

Выборы башкана Гагаузии состоялись в воскресенье, 30 июня. По данным ЦИК автономии, к 20.30 явка составила 50,35%.