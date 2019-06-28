Грузинская певица объявила Путина личным врагом и отказалась выступать в России ...

Знаменитая джазовая певица из Грузии Нино Катамадзе заявила, что Россия и Путин – оккупанты и враги её страны, а следовательно – её личные.

В этой связи артистка сообщила о прекращении выступлений и гастролей в Российской Федерации. О своём решении она объявила 30 июня на личной странице в соцсети. Катамазде также уточнила, что её выступление 22 июня на фестивале “Усадьба Jazz” было последним в этой стране.

"Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости, я никогда не ленилась, и своим голосом, по-грузински, всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России, Россия - оккупант, Путин - враг моей страны, а значит и мой враг!" - цитирует певицу издание ВВС.

Напомним, С 20 июня в Тбилиси не стихают массовые беспорядки. Протест начался после того, как оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции был спровоцирован тем, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

20 июня протестующие, требовавшие отставки главы МВД, предприняли попытку штурма парламента. В связи с беспорядками в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщения с этой страной и распорядился принять меры по возвращению россиян домой. Беспорядки в Тбилиси не стихают и по сей день.