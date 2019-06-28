В Украине стартуют масштабные морские учения с участием НАТО ...

Военно-морские учения Sea Breeze 2019 будут проходить в северно-западной части акватории Чёрного моря и в районе дельты Дуная.

Помимо ВМС США и Украины в маневрах примут участие военные корабли Румынии, Болгарии, Грузии и Турции. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины, в Одессу на протяжении нескольких дней прибывают военно-транспортные самолёты, доставляющие технику, оборудование и личный состав. Сообщается также, что в минувшие выходные в одесский порт вошёл американский эсминец Carney, оснащённый крылатыми ракетами Tomahawk дальностью действия 1,6 тыс. километров.

В военно-морских учениях Sea Breeze 2019 примут участие 19 стран. Маневры с участием 32 судов и 24 самолётов стартуют 1 июля, они пройдут на море, на суше, под водой и в воздухе. Учения Sea Breeze проводятся с 1997 года.