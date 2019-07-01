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В Молдове официально повысили пенсионный возраст

Опубликовано : 01 июль 2019 г. 13:19 | Просмотров: 1609 | Категория: Страна

Продолжается внедрение пенсионной реформы, запущенной прежним правительством. С 1 июля вступили в силу изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию.

Как сообщается на официальном портале Национальной кассы социального страхования, отныне в Молдове мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины – в 58,5 лет. При этом для получения пенсии в полном объёме трудовой стаж для мужчин должен составлять 34 года, для женщин – 31,5.

Согласно изменениям, внесённым в Закон о государственной пенсионной системе, пенсионный возраст для женщин будет увеличиваться ежегодно на 6 месяцев вплоть до достижения 63 лет 1 июля 2028 года. Исключение составят женщины, воспитавшие пять и более детей: для них возраст выхода на пенсию сокращён на три года.

Начиная с 1 апреля 2017 года, при назначении пенсии, справки о заработной плате с места работы до 1 января 1999 года, больше не представляются. Пенсия рассчитывается только на основе застрахованного дохода, полученного после 1 января 1999 года, отраженного в личном счете социального страхования застрахованного лица Государственного реестра индивидуального учета в государственной системе социального страхования, который находится в ведении CNAS. При определении пенсии учитывается весь трудовой стаж, подтвержденный трудовой книжкой и личным счетом социального обеспечения, - передаёт IPN.


Метки к статье: пенсионный возраст, повышение, пенсионная реформа, Национальная касса социального страхования

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