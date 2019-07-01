Правительство отправило в отставку командующего Национальной армией ...

Решение было принято на заседании правительства в понедельник, 1 июля. Новым главой Генерального штаба Нацармии стал Игорь Горган, ранее уже занимавший этот пост, передает TV8.

Игорь Кутие был назначен командующим Национальной армией в ноябре 2016 года указом занимавшего в тот период должность президента Николая Тимофти.

Игорь Горган учился в Новосибирском высшем военном командном училище (Россия), Международном свободном университете Молдовы (факультет международного права), а также в Командно-штабном колледже сухопутных войск (Канзас, США).