Гражданская люстрация: Василий Ивась ...

Именно за период, когда Бригада спецназа находилась под командованием Ивася, бойцы спецподразделения стали привлекаться к абсолютно не свойственным им задачам, включая разгон политических акций, устрашение мирных манифестантов на судебных заседаниях по резонансным политическим делам и т.п.

Сам Ивась, среди прочего, обратил на себя внимание в связи с участием в октябре 2018 года в имиджевой кампании, что прямо нарушает положения Закона Nr. 288 "О государственном служащем с особым статусом Министерства внутренних дел", снявшись в партийном пропагандистском ролике Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

В частности, упомянутый Закон прямо указывает, что сотрудникам МВД запрещено "продвижение политических взглядов или предпочтений при выполнении или в связи с выполнением служебных обязанностей, на рабочем месте или в рабочее время" (ст.51 (1) d)).

Кроме того, обязательный к соблюдению сотрудниками МВД Кодекс этики и поведения государственного служащего с особым статусом Министерства внутренних дел, также запрещает сотрудникам МВД проявлять свои политические пристрастия.

Обращает внимание тот факт, что полицейский был задействован в политической кампании в постановочных кадрах, что указывает на преднамеренный и осознанный характер его действий.

Известно, что Ивась также был шантажируем правящим режимом Плахотнюка, когда 23 октября 2018 года его супруга - прокурор муниципальной прокуратуры Кишинева Вера Киранда была задержана по делу о коррупции вместе с группой из пяти судей, адвоката и врача-гинеколога. День спустя после задержания, в отношении прокурора Веры Киранда была избрана мера пресечения - домашний арест сроком на 30 дней.

Сами съемки пропагандистского ролика Демпартии с участием полицейского проходили в самый разгар коррупционного скандала, в котором была замешана его жена.

Примечательно, что сейчас уже практически ничего не упоминается о том коррупционном скандале.

В июне 2019 года стало известно, что несколько лет назад тот же Ивась застрелил 30-летнего парня выстрелом в голову под предлогом того, что задержанный якобы попытался покинуть полицейский участок в Кишиневе, на ул. Негруцци. Об этом сообщил в соцсетях журналист Василе Нэстасе.

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".