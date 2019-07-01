Филип признал, что роскошный офис ДПМ оплачивал Плахотнюк ...

При этом в нарушение закона затраты на офис не были отражены в финансовых отчётах партии, направляемых в ЦИК.

Временно исполняющий обязанности лидера Демпартии, экс-премьер Павел Филип подтвердил в эфире программы „Punctul pe Azi”, что основную часть средств на содержание штаб-квартиры Плахотнюк выкладывал, что называется, из своих карманов. При этом объёмы затрат Филип назвать затруднился, сославшись на то, что ранее не был в руководстве партии и не имел никакого отношения к этим вопросам. Он также заверил, что “всё прозрачно и все отчёты могут быть предоставлены”, передает Unimedia.

В то же время депутат блока ACUM Сергей Литвиненко заявил, что оплата офиса из личных средств Плахотнюка никогда не фигурировала в финансовых отчётах партии, подаваемых в Центризбирком, а это грубое нарушение законодательства. В ЦИКе пока никак не прокомментировали слова Павла Филипа.

Ранее уже сообщалось, что после бегства из страны экс-председателя ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка был созван национальный совет, где принято решение поискать офис попроще.

В огромное здание на улице Армянской, ранее принадлежавшее Партии коммунистов, Демпартия переехала в январе 2018 года. После этого офис стал неприступной крепостью, окружённой камерами, шлагбаумами и охраной.