Скомпрометировавшая себя глава ЦИК подала в отставку ...

Вслед за Юрием Чоканом , сложившим свои полномочия 28 июня, в отставку подала и глава Центральной избирательной комиссии Алина Раду.

Об этом сообщается на официальной странице ЦИКа в соцсети. Чиновница признала, что решение было непростым, а также поблагодарила коллег “за профессионализм и ответственность”.

“Я выполняла свои обязанности, руководствуясь законом. В правовом государстве крайне важно свободное волеизъявление граждан. Вмешательство в избирательные процессы несовместимо с демократией. Внедрение современных инициатив по изменению нормативной базы в избирательной сфере может вызвать сомнения в свободе решений ЦИК, но мы выполняли свои задачи по организации любых выборов. Хочу выразить искреннюю благодарность всему коллективу ЦИК за преданность, профессионализм и ответственность!” – цитирует сообщение Алины Руссу агентство Moldpres.

Напомним, что возглавляемый Алиной Руссу ЦИК не раз обвиняли в подыгрывании режиму Плахотнюка. В частности, в июне 2018 года по решению комиссии результаты выборов мэра Кишинёва были аннулированы на основании сомнительного судебного постановления.

Алина Руссу была утверждена в качестве члена ЦИК 17 июня 2016 года. Десятью днями позже она стала председателем Центризбиркома. Руссу была делегирована в ЦИК Партией коммунистов, однако в ноябре 2018 года ПКРМ отозвала свою поддержку.