Обрушившийся дом в Атаках мог взлететь на воздух ...

При демонтаже жилой многоэтажки в Атаках спасатели обнаружили два газовых баллона. Они упали с одного из верхних этажей и, к счастью, не сдетонировали.

Оба баллона экстренно вывезли с территории, таким образом, пожарным удалось предотвратить взрыв в ходе работ по сносу, который мог привести к жертвам среди персонала и повреждению соседних домов, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГИЧС, спасатели следят за устойчивостью здания и проверяют колебания вокруг пострадавшего дома при помощи лазерного датчика. В операции задействовано 20 спасателей и семь единиц спецтехники.

Напомним, 19 июня вечером в приграничном с Украиной городе Атаки обрушилась целая стена подъезда жилого девятиэтажного здания. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 46 жильцов, включая 11 детей. Повреждённое здание было решено демонтировать.