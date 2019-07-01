Элитный особняк Шора в Кишинёве перешёл новому владельцу ...

Сделка купли-продажи была оформлена менее недели назад – 26 июня. Об этом сообщает портал anticoruprie.md со ссылкой на запись в кадастре недвижимого имущества. Издание уточняет, что ранее владельцем особняка был Илан Шор, но потом несколько раз переходил из рук в руки. При этом Шор продолжал проживать в этом доме, здесь в феврале 2015 года проходили обыски, и здесь же бизнесмен с сомнительной репутацией отбывал домашний арест.

Напомним, 26 июня стало известно, что Антикоррупционная прокуратура вынесла решение об аресте части имущества беглого мэра Оргеева Илана Шора, а также потребовала выдать мандат на арест и объявить его в международный розыск. Элитный особняк на улице Лакулуй в списке арестованного имущества журналисты не обнаружили.