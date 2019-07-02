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Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

Опубликовано : 02 июль 2019 г. 15:13 | Просмотров: 1500 | Категория: Криминал

НЦБК наложил 15-дневный арест на несколько объектов недвижимости, принадлежащей беглому олигарху Владимиру Плахотнюку.

Среди секвестированного имущества – студии пропагандистских каналов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, радиостанции Publika FM и Muz FM, а также один из плацдармов Плахотнюка – пятизвёздочная гостиница Nobil в центре Кишинёва. Решение было вынесено 26 июня, спустя две недели после бегства олигарха из Молдовы. Документы опубликованы на сайте журналистских расследований RISE Moldova.

Помимо этого по запросу НЦБК суд наложил арест на счета принадлежащей олигарху компании Finpar Invest SRL. По словам пресс-секретаря ведомства Анжелы Старински, арест был произведён в рамках уголовного дела об отмывании денег. В то же время администратор Finpar Invest Михай Покня заявил журналистам, что не получал никаких документов об аресте счетов.

Полную версию расследования читайте на RISE Moldova.


Метки к статье: НЦБК, арест имущества, Плахотнюк, недвижимость, Nobil

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