14 российских подводников погибли в Баренцевом море ...

В результате пожара на борту российской атомной глубоководной станции погибли 14 офицеров.

Об этом сообщило во вторник Министерство обороны России.

Как уточнил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, среди погибших семь капитанов первого ранга и двое Героев России.

Авария произошла 1 июля в российских территориальных водах на аппарате, предназначенном для изучения морского дна "в интересах ВМФ России".

По данным минобороны России, "очаг возгорания на глубоководном аппарате был потушен благодаря самоотверженным действиям команды".

Российские СМИ сообщают, что эта авария является самым тяжелым происшествием на российском подводном флоте с 2008 года.

Погибшее судно не входит в состав Северного флота ВМС России. Этот аппарат подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. По приблизительной оценке The Bell, стоимость комплекса вместе с атомной подводной лодкой-носителем может доходить до 1,5 миллиардов долларов.