Страдающий амнезией полицейский намерен возглавить полицию
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(ВИДЕО) Полицейский, беспрекословно исполнявший политические заказы для подавления инакомыслящих в период режима Плахотнюка, готов послужить "верой и правдой" новому режиму.
Речь идет о полковнике полиции Лилиане Левандовском, участвующем наряду с уже известным своими должностными преступлениями Фредолином Лекарем, в конкурсе на замещение должности главы Генерального инспектората полиции.
Левандовский сейчас возглавляет Центр по предотвращению торговли людьми Национального инспектората расследований МВД.
19 июля 2017 года Левандовский был найден перед зданием Парламента в состоянии амнезии среди протестующих против изменения избирательной системы, инициированного Додоном и Плахотнюком.
Замеченный, как один из отдававших приказы лицам в гражданском провоцировать протестующих, он не проявлял способности самоопределиться и заявил, что не знает, кто он и если является полицейским.
Позже, он был идентифицирован в соцсетях.
Согласно официальным данным, Левандовскому 41 год. Официально, проживает с семьей в квартире площадью 43 кв.м и не располагает транспортными средствами. В то же время, известно, что чиновник располагает другим имуществом (недвижимость и автомобили), явно не соответствующим уровню его жалования.
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