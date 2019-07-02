Страдающий амнезией полицейский намерен возглавить полицию ...

(ВИДЕО) Полицейский, беспрекословно исполнявший политические заказы для подавления инакомыслящих в период режима Плахотнюка, готов послужить "верой и правдой" новому режиму.

Речь идет о полковнике полиции Лилиане Левандовском, участвующем наряду с уже известным своими должностными преступлениями Фредолином Лекарем, в конкурсе на замещение должности главы Генерального инспектората полиции.

Левандовский сейчас возглавляет Центр по предотвращению торговли людьми Национального инспектората расследований МВД.

19 июля 2017 года Левандовский был найден перед зданием Парламента в состоянии амнезии среди протестующих против изменения избирательной системы, инициированного Додоном и Плахотнюком.

Замеченный, как один из отдававших приказы лицам в гражданском провоцировать протестующих, он не проявлял способности самоопределиться и заявил, что не знает, кто он и если является полицейским.

Позже, он был идентифицирован в соцсетях.

Согласно официальным данным, Левандовскому 41 год. Официально, проживает с семьей в квартире площадью 43 кв.м и не располагает транспортными средствами. В то же время, известно, что чиновник располагает другим имуществом (недвижимость и автомобили), явно не соответствующим уровню его жалования.