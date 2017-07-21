Одна из самых одиозных прокуроров ушла в отставку ...

Информацию подтвердил для портала Unimedia генпрокурор Эдуард Харунжен.

Адриана Бецишор, известная по скандальному `делу Филата`, а также ещё целому ряду заказных политических дел, с 2017 года занимала пост заместителя главного прокурора антикоррупции. В мае 2019 года она временно возглавила Антикоррупционную прокуратуру.

26 июня премьер-министр Майя Санду потребовала отставки Бецишор, а также призвала начать расследование её деятельности на поприще “отработки политических заказов”. Глава правительства также обвинила главу прокуратуры антикоррупции в затягивании дела о банковской краже и причастного к нему депутата Илана Шора.