Одна из самых одиозных прокуроров ушла в отставку
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Глава Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор объявила об отставке.
Информацию подтвердил для портала Unimedia генпрокурор Эдуард Харунжен.
Адриана Бецишор, известная по скандальному `делу Филата`, а также ещё целому ряду заказных политических дел, с 2017 года занимала пост заместителя главного прокурора антикоррупции. В мае 2019 года она временно возглавила Антикоррупционную прокуратуру.
26 июня премьер-министр Майя Санду потребовала отставки Бецишор, а также призвала начать расследование её деятельности на поприще “отработки политических заказов”. Глава правительства также обвинила главу прокуратуры антикоррупции в затягивании дела о банковской краже и причастного к нему депутата Илана Шора.
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