В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты ...

После трёх дней напряжённых переговоров и препирательств лидеры стран Евросоюза пришли к компромиссу по кандидатурам на высшие посты в руководстве организации.

По словам нынешнего главы Европейского совета Дональда Туска, достигнут “идеальный гендерный баланс”: две женщины и два мужчины на четыре ключевых должности.

Туска на его посту сменит бельгийский премьер Шарль Мишель. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Француженка Кристин Лагард, являющаяся директором-распорядителем МВФ, стала претендентом на пост главы Европейского Центробанка. Глава МИД Испании Жозеп Боррель будет претендовать на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Назначения на ключевые посты в ЕС теперь должен утвердить Европарламент. К работе на новых должностях политики приступят 1 ноября, - сообщает Euronews.