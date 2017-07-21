МЕНЮ
Twitter
﻿ 67
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:04  

Канду и Чеботарь хотят войти в состав комиссии по расследованию кражи миллиарда

14:40  

Европарламент избрал нового спикера

13:58  

Приднестровский суд постановил конфисковать имущество Евгения Шевчука

12:05  

Российский концерн `АвтоВАЗ` остановил производство на неопределённый срок

11:29  

В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты

10:28  

Одна из самых одиозных прокуроров ушла в отставку
все новости

В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты

Опубликовано : 03 июль 2019 г. 11:29 | Просмотров: 305 | Категория: Мир

После трёх дней напряжённых переговоров и препирательств лидеры стран Евросоюза пришли к компромиссу по кандидатурам на высшие посты в руководстве организации.

По словам нынешнего главы Европейского совета Дональда Туска, достигнут “идеальный гендерный баланс”: две женщины и два мужчины на четыре ключевых должности.

Туска на его посту сменит бельгийский премьер Шарль Мишель. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Француженка Кристин Лагард, являющаяся директором-распорядителем МВФ, стала претендентом на пост главы Европейского Центробанка. Глава МИД Испании Жозеп Боррель будет претендовать на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Назначения на ключевые посты в ЕС теперь должен утвердить Европарламент. К работе на новых должностях политики приступят 1 ноября, - сообщает Euronews.


Метки к статье: Евросоюз, ключевые посты, переговоры, Кристин Лаганд, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Европарламент избрал нового спикера

Европарламент избрал нового спикера ...

Просмотров: 439
Российский концерн `АвтоВАЗ` остановил производство на неопределённый срок

Российский концерн `АвтоВАЗ` остановил производство на неопределённый срок ...

Просмотров: 342
В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты

В ЕС определились с кандидатами на ключевые руководящие посты ...

Просмотров: 307
14 российских подводников погибли в Баренцевом море

14 российских подводников погибли в Баренцевом море ...

Просмотров: 1061
В Украине стартуют масштабные морские учения с участием НАТО

В Украине стартуют масштабные морские учения с участием НАТО ...

Просмотров: 498
Грузинская певица объявила Путина личным врагом и отказалась выступать в России

Грузинская певица объявила Путина личным врагом и отказалась выступать в России ...

Просмотров: 1654
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13069
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 38720
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36536
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14538
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 112036
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 58420
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 43620
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42651
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36642
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 34915
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34137
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 32916
ВЛАСТЬ
Канду и Чеботарь хотят войти в состав комиссии по расследованию кражи миллиарда

Канду и Чеботарь хотят войти в состав комиссии по расследованию кражи миллиарда

00:05  Страдающий амнезией полицейский намерен возглавить полицию
02.07.2019  Скомпрометировавшая себя глава ЦИК подала в отставку
01.07.2019  Гражданская люстрация: Василий Ивась
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе

26.06.2019  Плахотнюку в России грозит пожизненное заключение за руководство наркосиндикатом
26.06.2019  На имущество Шора наложен арест
21.06.2019  Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (21)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker