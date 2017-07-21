Российский концерн `АвтоВАЗ` остановил производство на неопределённый срок ...

Заводы в Тольятти и Ижевске полностью прекратили работу с 3 июля. Все конвейеры остановлены, сроки возобновления производства пока не называются.

"Группа "АвтоВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)", - цитирует сообщение концерна агентство ТАСС.

Вынужденный простой повлияет и на персонал: работникам обещают выплатить только 2/3 зарплаты. В компании заявили, что оставляют за собой право взыскать с недобросовестного поставщика нанесённый ущерб. В свою очередь представители предприятия "Автокомпонент" сообщили, что стороны не смогли договориться о цене, и отметили, что “затяжные переговоры” по этому вопросу тянутся ещё с октября прошлого года.