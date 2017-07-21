Приднестровский суд постановил конфисковать имущество Евгения Шевчука ...

Однако бывший глава тираспольской администрации Евгений Шевчук бежал из Приднестровья не с пустыми руками. Сейчас он живёт припеваючи в Санкт-Петербурге.

По словам прокурора непризнанной ПМР Анатолия Гурецкого, годами большая часть средств из бюджета региона перечислялась на счета искусственно созданных фондов, и деньгами мог распоряжаться только Шевчук. Речь идёт о Стабилизационном и Гуманитарном фондах. Так политик зарабатывал деньги, репутацию мецената и другие “регалии”, передает телеканал Первый Приднестровский. Только через свои фонда Шевчук вывел из казны более 80 миллионов приднестровских рублей.

По решению суда все эти средства вернут в бюджет, счета фондов арестованы. В оплату ущерба пойдёт и имущество бывшего лидера региона.

Напомним, Евгений Шевчук проиграл президентские выборы 2016 года Вадиму Красносельскому, после чего тайно бежал за границу. Спустя время стало известно, что экс-президент непризнанной ПМР поселился в Санкт-Петербурге, занялся бизнесом и приобрёл квартиру за несколько сотен тысяч долларов. В конце 2018 года приднестровский суд заочно приговорил Шевчука к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 600 млн приднестровских рублей. Беглый политик обвинен в коррупции в особо крупных размерах, а также превышении должностных полномочий.