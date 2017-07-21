Европарламент избрал нового спикера ...

В прошлом созыве Сассоли был на должности вице-спикера. В ходе второго тура голосования в среду, 3 июля, ему удалось заручиться поддержкой большинства членов палаты, передает Euronews.

Издание также отмечает, что состав претендентов на пост председателя отражает нынешний депутатский корпус, в котором около 40% - женщины и влиянием пользуются парламентарии из Центральной Европы. За день до голосования в заявке на пост спикера Европарламента были четыре кандидата: представитель левоцентристской партии Италии Давид-Мария Сассоли, немка Ска Келлер из партии “зелёных”, испанка Сира Риего, выдвинутая от коалиции “Объединённые левые” и претендент от фракции “Правые консерваторы и реформисты” Ян Заградил из Чехии.

Ранее сообщалось, что главы стран Евросоюза определились с кандидатами на ключевые посты в руководстве блока. Их кандидатуры предстоит одобрить Европарламенту.