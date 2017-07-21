Канду и Чеботарь хотят войти в состав комиссии по расследованию кражи миллиарда ...

Бывший председатель парламента Андриан Канду и экс-министр юстиции Владимир Чеботарь предложены в комиссию парламентской фракцией Демпартии, сообщает Ziarul de Garda.

“В связи с тем, что фракция не присутствовала на том заседании, у нас не было возможности предложить своих представителей в комиссию. Фракция ДПМ приняла решение участвовать в её работе”, - говорится в информационной записке, зарегистрированной Демпартией в парламенте.

В настоящее время к комиссию по расследованию кражи миллиарда входят представители ПСРМ Владимир Головатюк, Адриан Лебединский и Владимир Цуркан и представители блока ACUM Александр Слусарь, Дмитрий Алайба и Лилиан Карп.